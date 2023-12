Jorginho e la proposta di matrimonio: anello da favola e sorpresa da brividi

Jorginho è tornato a far notizia per il romantico gesto condiviso nelle scorse ore sui social. Il calciatore dell'Arsenal ha pubblicato un video sul suo account Instagram, dove si vede l'eccezionale proposta di nozze fatta alla sua fidanzata Catherine Harding .

Jorginho e la proposta di matrimonio a Catherine

Nel breve filmato si vede la casa del calciatore decorata con gli addobbi natalizi, a cui si sono aggiunte tante candele, luci e petali di rose per rendere ancora più romantica la location. "Mi vuoi sposare" si legge in una scritta inserita in un enorme cuore formato da tante rose rosse, come la passione che il calciatore nutre nei confronti della compagna. Jorge ha fatto la proposta a Catherine in modo tradizionale, inginocchiandosi al suo cospetto, per poi donarle un meraviglioso anello di fidanzatamento, un solitario molto appariscente e sicuramente altrettanto costoso...