Alessia Marcuzzi, Threads e le note vocali: "Non dormo più"

Alessia Marcuzzi pare sia letteralmente impazzita per il nuovo social Threads , il luogo di dialogo positivo creato da Meta per fare concorrenza ad X di Elon Musk (ex Twitter) che permette di inviare, da un utente all'altro, note vocali così da animare la chat. Una novità che sembra abbia avuto come effetto quello di togliere il sonno alla showgirl.

Alessia Marcuzzi e l'insonnia da Threads

In una recente Instagram story, la conduttrice di Boomerissima ha detto: "Questa cosa che posso ascoltare le vostre voci su Threads con le note vocali mi fa impazzire! E no, stasera non dormo più". A chi le ha chiesto spiegazioni su come funzioni la nuova funzionalità Meta, la Marcuzzi ha risposto: "No, è bellissima questa cosa perché noi non siamo abituati a sentire la voce delle persone che ci seguono e quindi è un'interazione nuova fantastica. La mia voce è riconoscibile, però, sentire le vostre è proprio un'emozione. Una figata". La presentatrice ha pubblicato diverse conversazioni con i suoi followers, poi ha dato la buonanotte, dando consigli ai suoi fan che hanno la febbre e scherza con altri che non credevano potesse davvero essere lei a rispondere ai messaggi.