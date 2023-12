Leonardo DiCaprio ignora l'Arsenal: sfottò virale di Ozil sulle fidanzate

Leonardo DiCaprio pare non sia un grande appassionato di calcio ( nonostante fosse stato avvistato qualche tempo fa in tribuna per assistere alla prima partita di Messi con l'Inter Miami di David Beckham ), ad attestarlo una risposta emblematica alla domanda su cosa ne pensasse dell' Arsenal .

DiCaprio, l'Arsenal e la teoria dei 25

Quesito a cui la celebre star di Hollywood ha replicato: "Cos'è Arsenal?". Una risposta che però non è piaciuta a Mesut Özil, ex giocatore di calcio tedesco, che approfittando della battuta (infelice) di DiCaprio ha lanciato una frecciatina all'attore scrivendo su X (ex Twitter): "L'Arsenal Football Club ha più di 25 anni... quindi perché dovrebbe saperlo?". Parole che fanno riferimento alla teoria secondo cui DiCaprio (attualmente fidanzato con la modella Vittoria Ceretti) preferirebbe avere delle fidanzate sotto i 25 anni. La teoria che circola sui social è quella che l'attore non abbia mai avuto donne over 25.