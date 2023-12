Elodie, cuore in fiamme per Andrea Iannone: cosa ha scritto e perché

Iannone, stop alla squalifica: il messaggio di Elodie

Il pilota abbruzzese è finalmente ritornato in pista con la sua moto, dopo quattro lunghi anni di stop, a causa della positività al drostanolone (sostanza dopante proibita dalla WADA) rinvenuto in seguito ad un controllo effettuato sulle urine di Iannone in occasione del Gran Premio della Malesia nel 2019. Andrea ha condiviso un post sul suo account Instagra in cui si legge: "Dopo 4 lunghi e difficili anni, da oggi sono di nuovo libero. Buona fortuna a me!". Nell'intento di supportare il compagno in questo momento così importante, anche la cantante ha ricondiviso la Instagram story, a commento della quale ha scritto: "Buona fortuna amore mio. Sempre con te", completando il tutto con un emoticon a forma di cuore rosso, simboleggiante l'amore e la passione che c'è tra i due.