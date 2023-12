Wags Juve, che festa per lady Chiesa e lady Rugani: altro che Vecchia Signora!

Donne Juve

Nei giorni scorsi anche un altro giocatore bianconero ha fatto la fatidica proposta alla sua compagna. Stiamo parlando di Federico Chiesa che sui social ha condiviso uno scatto di coppia con la compagna Lucia Bramani intenta a mostrare l'anello di fidanzamento appena ricevuto, accompagnato dall'inequivocabile commento: "Ha detto si". A distanza di qualche giorno da questi romantici avvenimenti, alcune wags Juve si sono ritrovate a cena, per "iniziare i festeggiamenti" così come scritto da Michela Persico, autrice dello scatto postato su Instagram. Le donne bianconere, Thessa Lacovich (Manuel Locatelli), Giulia Bernacci (compagna di Fagioli), India Simoni (Fabio Miretti), Greta Bardelli (Federico Gatti), oltre all'altra futura sposa Lucia Bramani (Federico Chiesa), si sono ritrovate in un lussuoso e raffinato ristorante in centro a Torino. Sui social non sono mancati i commenti e c'è anche qualcuno che ha chiesto: " È l'addio al nubilato?"