Lady Valentino Rossi, retroscena sulla gravidanza: "Mentre glielo dicevo lui..."

Francesca Sofia Novello è stata la prima a sapere della gravidanza di Diletta. Ecco cosa ha confessato proprio la Leotta: "Francesca è stata la prima a sapere della mia gravidanza." "Eravamo entrambe a un evento durante la Fashion Week. A tavola ci sediamo di fianco e quando servono l’antipasto con un piatto di prosciutto crudo vedo Diletta che inizia a guardarsi intorno incerta sul da farsi. E non mangia niente. Poi passo l’ora e mezza successiva a rispondere alle domande di Diletta sul parto e post-parto. E lì mi sono insospettita" ricorda, invece, Francesca Sofia Novello.



Francesca Sofia Novello ha anche rivelato quando ha scoperto di essere incinta e di come lo ha detto a Valentino Rossi: "Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale perché aveva una gara il weekend successivo. Dopo aver ben figurato durante la qualifica, la domenica però Valentino cade e quando si ritrova nella ghiaia decide istintivamente di ritirarsi dall’attività agonistica. Nella sua testa quello è stato il momento in cui ha deciso di ritirarsi. E così, quando la domenica sera è tornato a casa, mentre io gli confidavo del mio stato interessante, lui mi rivelava la sua decisione di smettere. Nello stesso momento ci siamo rassicurati a vicenda. Giulietta è poi nata il 4 marzo 2022, la domenica in cui iniziava il primo Mondiale della MotoGP senza Valentino Rossi. Vale ha guardato la prima gara lontano dalla pista con la bimba in braccio".