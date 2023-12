Kaio Jorge, un altro matrimonio Juve nel 2024: Bruna Gomes ha detto sì

Kaio Jorge e Bruna Gomes si sposeranno nel 2024. Il calciatore della Juventus in forza al Frosinone ha fatto la fatidica proposta alla compagna che, come documentato anche da alcuni post e storie condivise nelle scorse ore su Instagram, ha accettato, con grande gioia dei fan e dei tifosi.

Kaio Joerge e Bruna Gomes presto sposi: nuove nozze in casa Juve

"Lei mi ha detto si", ha scritto il calciatore a margine di uno scatto di coppia, dove si vede Bruna mostrare orgogliosa il prezioso anello di fidanzamento appena ricevuto da Kaio Jorge. Si preannuncia quindi un nuovo matrimonio in casa Juve. Nei giorni scorsi infatti, anche Daniele Rugani ha chiesto la mano di Michela Persico (in una location d'eccezione, ovvero il concerto di Calcutta al Pala Alpitour di Torino), mentre Federico Chiesa ha scelto la romantica Venezia per fare la proposta alla sua Lucia Bramani.