Kaio Jorge: "Grandi cose stanno per arrivare...". Messaggio alla Juve?

Momento d'oro per Kaio Jorge : l'attaccante di proprietà della Juve ma in prestito al Frosinone sta ritrovando la migliore condizione dopo un lungo infortunio e contro il Lecce ha realizzato il primo gol in Serie A. Sull'onda dell'entusiasmo è arrivato anche l'ultimo post social...

Kaio Jorge, la prima gioia con il Frosinone

L'ultima e unica rete ufficiale in Italia risaliva alla partita con la Juve Next Gen contro l'AlbinoLeffe del 20 ottobre 2021. Nel mezzo l'infortunio al ginocchio che ne ha rallentato l'inserimento e la crescita in Italia. L'allenatore del Frosinone Di Francesco è stato bravo ad inserirlo nel contesto squadra a piccole dosi fino a dargli più fiducia nelle ultime due gare, giocate da titolare. Il club gialloblù è rimasto stregato dalle qualità del brasiliano, con Angelozzi che non si è fatto scappare l'opportunità di "prendere" da Torino anche Kaio Jorge oltre a Barrenechea e un certo Soulé. Proprio l'argentino ha 'regalato' al compagno di squadra il tiro dagli undici metri contro il Lecce. Sabato tutti e tre ritroveranno i bianconeri come avversari. Forse anche pensando a questo è apparso un criptico messaggio social...