Kaio Jorge: "Frosinone, qui per dimostrare di essere da Juventus"

"Voglio dimostrare il mio valore per tornare alla Juve". Kaio Jorge ha sempre avuto le idee chiare e anche dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino, per lui una sorta di derby visti i trascorsi bianconeri, ha rimarcato quelle che sono le sue volontà. E' arrivato in Italia dal Brasile con una valigia carica di sogni e aspettative, salvo poi dover rimboccarsi le maniche per superare un terribile infortunio che l'ha costretto a restare fuori oltre un anno. In estate Angelozzi e il Frosinone hanno pensato a lui dopo la tripletta nell'amichevole in famiglia disputata all'Allianz. Le sue qualità sono sempre state fuori discussione, ora devo soltanto ritrovare ritmo, condizione e un pizzico di fiduca per mettere sul campo.