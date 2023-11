Toro, addio Coppa Italia: passa il Frosinone con lo zampino di Kaio Jorge

Il Torino non riesce a qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia . La squadra di Juric , reduce dalla vittoria in Serie A in casa del Lecce , è stata sconfitta allo Stadio Olimpico Grande Torino dal Frosinone . I tempi regolamentari si sono chiusi sull'1-1 dopo le reti di Ibrahimovic e Zima , ma nei supplementari gli ospiti hanno trovato il gol decisivo con Reinier . Il giovane brasiliano ha sfruttato al meglio il grande assist del connazionale in prestito dalla Juventus Kaio Jorge . Buona prestazione anche da parte di Soulé . I ciociari di Di Francesco nel prossimo turno se la vedranno con il Napoli di Rudi Garcia .

Torino-Frosinone, la partita

Il match inizia subito in salita per i padroni di casa. A sbloccare il risultato sono infatti i ciociari al 4' con la rete di Ibrahimovic. La reazione del Toro non si fa attendere: al 31' Zima realizza il gol del pareggio su assist di Gineitis. Il primo tempo si chiude dunque sul punteggio di 1-1, e la sfida nella seconda frazione continua ad essere equilibrata. La squadra di Juric prova comunque a spingere con più intensità, e gli ospiti tentano di essere più pericolosi con l'ingresso in campo di Soulé. All'ultimo minuto di recupero il Toro sfiora il gol della vittoria con Vlasic, ma Cerofolini è bravo a non farsi sorprendere e la sfida va ai supplementari. Dopo un rigore negato ai granata per sbloccare nuovamente la situazione ci vuole una giocata di Kaio Jorge, che lancia Reinier da solo davanti a Gemello per il vantaggio del Frosinone. Inutili gli assedi del Toro nei minuti finali.