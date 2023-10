Kaio Jorge, la Juve ti guarda a… Torino: prima da titolare in Coppa Italia?

Una sola cosa non si è portato dietro dal Brasile: un po’ di fortuna. Sarebbe servita tantissimo a Kaio Jorge per iniziare il suo cammino in Italia. Ma alla Juventus gli è capitata una vera e proprio disgrazia dal punto di vista fisico. Bisogna riavvolgere il nastro per arrivare al 23 febbraio 2022: in campo con la Juventus Under 23, doveva mettere minuti nelle gambe mentre la squadra rientrava dalla trasferta di Villarreal in Champions League. Invece, maledettamente puntuale, a Kaio Jorge è caduta la più pesante delle tegole in testa: la rottura del tendine rotuleo.

Sarebbero serviti otto mesi dal momento dell'intervento chirurgico, invece è stato necessario più del doppio del tempo prima di rivederlo in campo in partite ufficiali. In estate ha svolto tutta la preparazione con la Juventus, prima del passaggio in prestito al Frosinone, club nel quale si sta affermando in prestito anche Matias Soulé. Squadra con la quale ha riassaporato la Serie A: i 5 minuti finali nella trasferta di Bologna del 22 ottobre gli sono valsi una rinascita che può vivere un altro momento topico. Già, perché l’ex Santos potrebbe scendere in campo dall’inizio contro il Torino in Coppa Italia.

Non solo Soulé e Barrenechea: la Juve segue anche il brasiliano

Sarebbe un momento importante, soprattutto per il giocatore, desideroso di testare i propri progressi sul piano fisico. Eusebio Di Francesco, prima della gara di Cagliari, ne ha parlato così: "Si è allenato in maniera alternata con la squadra e non con continuità anche se sta crescendo a livello di condizione". Il tecnico ciociaro non lo ha impiegato, anche perché la ripresa ha preso una piega sportivamente drammatica per il Frosinone, che ha subito una rimonta incredibile. Kaio Jorge è rimasto a guardare, ma contro il Toro potrebbe trovare subito spazio.

Difficilmente avrà più di un’ora nelle gambe, ma Di Francesco è curioso di testarlo a Torino. Dove sarà seguito da vicino anche da qualche dirigente della Juventus: alla Continassa tutti credono nelle qualità del ragazzo, che ha solo bisogno di giocare. E possibilmente di sbloccarsi in zona gol: un sorriso può riaccendere la fiamma di un talento straordinario, che dovrà prendersi una bella rivincita nei confronti del destino.