Soulé sogna Bellingham e la Juve: torna già a gennaio?

Una fetta di tifoseria juventina già lo rimpiange, un’altra parte, più numerosa, semplicemente lo aspetta: Matias Soulé è uno delle scoperte migliori di Matteo Tognozzi, ormai ex capo degli osservatori bianconeri e nuovo ds del Granada. Ora se lo gode in prestito il Frosinone: il gioiellino argentino, ma che Spalletti vorrebbe portare in azzurro, ha dominato per larghi tratti a Cagliari, prima della furibonda rimonta dei sardi, da 0-3 a 4-3. Ai ciociari allenati da Di Francesco non è bastato il talento di proprietà Juve, ma l’ennesima conferma dello stato di grazia di Soulé è una buona notizia anche per Allegri e per la dirigenza bianconera in prospettiva. È arrivata addirittura una doppietta, peraltro non banale: la prima rete è la sublimazione di un’azione ben orchestrata con Reinier dopo aver recuperato palla, la seconda è un piccolo capolavoro, sempre su imbeccata di Reinier, tra controllo di palla, dribbling e freddezza al tiro.