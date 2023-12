Zaira Nara incinta? L'indiscrezione arriva dall'Argentina

Zaira Nara incinta? Il gossip

"Nei giorni scorsi, prima del viaggio di famiglia alle cascate di Iguazu, insieme ai due figli della modella, Malika e Viggo, avuti con Jakob Von Plessen, Zaira Nara ha confermato di essere in attesa del terzo figlio", ha riferito la giornalista, che ha poi aggiunto che è stata la stessa modella a rivelare l'informazione in un salone estetico dove si era recata per avere una manicure. E sempre nel centro estetico che la Nara avrebbe chiesto di utilizzare dei prodotti non tossici e compatibili con una donna in dolce attesa. Quindi ha precisato che Zaira aspetterà un paio di mesi per confermare la notizia con Facundo Pieres: "La sorella di Wanda aspetterà i tre mesi per confermare la notizia pubblicamente, ma nelle foto natalizie, come nelle foto a Cataratas, si protegge spesso la pancia". La modella si è separata lo scorso anno da Jacob Von Plessen. La relazione con il giocatore di polo Facundo Pieres è stata accompagnata da alcuni gossip, poiché l'uomo era il compagno di Paula Chaves, la sua migliore amica.