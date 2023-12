Ballando con le Stelle, la finale: vincono Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Ballando con le Stelle 2023: i vincitori Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Una vittoria che ha messo d'accordo tutti. Wanda Nara ha vinto con il 70% dei voti e, subito dopo l'annuncio della sua vittoria si è lasciata andare a un pianto e a un grido liberatorio tra le braccia del suo ballerino Pasquale. Dieci settimane di duro lavoro e sacrifici per i Paqwuanda che hanno emozionato ed entusiasmato tutti anche nel corso della finale di Ballando con le Stelle. Per Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva nell'edizione italiana di del dancing show dopo l'esordio dello scorso anno, quando aveva vinto in coppia con Luisella Costamagna. Nel corso dell'ultima puntata del talent, dopo l'eliminazione di tre coppie, a sfidarsi sono rimasti: Wanda Nara e Pasquale La Rocca contro Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, dall'altra Simona Ventura e Samuel Peron, contro Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (che si sono aggiundicati il terzo posto in classifica). I vincitori di queste due sfide (Nara-La Rocca e Ventura-Peron) si sono poi affrontati nella fase finale...