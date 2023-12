Ballando con le Stelle: sorpresa Icardi a Wanda, Ventura shock, finalisti

Mauro Icardi ed i figli di Wanda Nara a Ballando con le Stelle

Grazie allo stop del campionato turco (per la vicenda del presidente che ha colpito con un pugno l'arbitro in diretta), Mauro Icardi e i figli della Nara sono volati a Roma per fare una bellissima sorpresa a Wanda (che è apparsa con un occhio nero a causa di un incidente in sala prove), impegnata come non mai tra balletti e prove in vista della semifinale, così come mostrato in una videoclip mostrata prima dell'esibizione in pista della concorrente. "Mi ha fatto un bellissimo effetto. Sappiamo che per lei è molto importante questo e siamo venuti a fare questa sorpresa, perché si è fermato il campionato. Ho avuto il giorno libero e sono venuto. Non ci sono riuscito perché avevo delle partite ma oggi volevamo essere qua, accanto a Pasquale e a lei, che la sosteniamo sempre perché ci piacciono", ha commentato il calciatore del Galatasaray, che ha raccontato anche di come e quanto abbia impattato sul loro rapporto la malattia di Wanda. Poi ha aggiunto: "Io, un super papà? Faccio quello che posso. Lei era molto conosciuta per essere mia moglie e non si era mai vista quello che era lei per davvero. Io in verità sono il marito suo". Wanda Nara in versione elfo ha presentato Mauro Icardi a Selvaggia Lucarelli, una grande fan dell'ex calciatore dell'Inter. "Ci tenevo a presentarlo a Selvaggia", ha detto la concorrente, mentre la giurata ha replicato: "Mi fa piacere che tu sei una che ama condividere". Mentre Icardi ha aggiunto: "Non proprio" e l'argentina ha concluso con: "Abbiamo gli stessi gusti io e Selvaggia"....