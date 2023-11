Wanda Nara, l'elogio a Icardi: "Il migliore del mondo"

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte recentemente sui social. La showgirl argentina ha risposto ad alcune domande dei followers su Instagram, occasione questa anche per parlare ed elogiare il marito Mauro Icardi, che in questi mesi si sta occupando dei figli in Turchia (compresi quelli che la Nara ha avuto da Maxi Lopez, escluso Valentino che vive in Argentina dove gioca per il River), mentre l'imprenditrice è impegnata in Italia con Ballando con le Stelle.