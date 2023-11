Ballando con le Stelle: Wanda Nara show, lacrime Ventura e ira Mantovan

Ballando con le stelle è tornato in onda sabato 25 novembre in prima serata su Rai 1 con un nuovo elettrizzante appuntamento, durante il quale non sono mancati gesti di riconciliazioni, colpi di scena e tante emozioni, anche nel ricordo di Giulia Cecchettin (la giovane studentessa universitaria vittima di femminicidio). Prima della puntata c'è stato anche il tanto atteso abbraccio tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica, mettendo così a tacere i rumors delle ultime settimane.