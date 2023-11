Simona Ventura, primo incontro e nozze con Terzi: la rivelazione

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati ospiti dell'ultima puntata di Bella Mà condotto da Pierluigi Diaco, dove hanno raccontato alcuni simpatici aneddoti che li riguardano e svelato qualcosa circa le loro nozze. Al momento entrambi sono impegnati come concorrenti di Ballando con le Stelle , dove si stanno mettendo alla prova settimana dopo settimana, facendo emergere non solo le abilità in pista, ma anche emozionando con le storie personali.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: il primo incontro e le nozze

Dopo aver parlato dell'esperienza vissuta a Ballando con le Stelle (SuperSimo è una delle papabili vincitrici), la coppia ha raccontato di come si sono conosciuti. A fare da Cupido ai due sono stati Umberto Brindani (direttore del settimanale Gente, ndr) e la moglie, che hanno organizzato una cena nel 2018 invitando la showgirl ed il giornalista. "Sono amici di entrambi, avevano invitato Simona chiedendole se andava bene che partecipassi anche io. A lei avevano chiesto la stessa cosa. Lì ci siamo incontrati per la prima volta", hanno raccontato. Poi l'ex di Stefano Bettarini ha svelato che in realtà con Terzi si erano già visti in un'altra occasione, in aeroporto: "Ci siamo guardati, c'erano anche altre persone. Lui poi mi ha fatto la dedica sul suo libro. Ci è battuto il cuore". La coppia ha poi rivelato che le nozze sono previste per il 2024 e che "a tre mesi dalla data la faremo sapere".