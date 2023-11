Wanda Nara e la leucemia, l'amico svela cosa succede in Turchia

Wanda Nara, come sta: le parole dell'amico

Nel corso di una intervista televisiva in Argentina, Palacios ha parlato delle cure mediche a cui Wanda Nara si sta sottoponendo in Turchia, mentre è impegnata in Italia con Ballando con le Stelle. "È un trattamento lungo", ha rivelato lo stylist, per poi aggiungere: "Lì si sottopone a controlli medici", i risultati poi sono condivisi con i medici argentini che hanno per primi preso in cura la Nara. Alla domanda su com'è lo spirito di Wanda oggi, Kennys ha replicato: "È fantastico, penso che il lavoro ti salvi. È la stessa cosa che ho detto il giorno della diagnosi, perché ti diverti molto con i tuoi compagni di squadra e questo è un bene, soprattutto se stai attraversando un momento così difficile". Poi ha tenuo a precisare che la nara ha recentemente confessato di essere "stanca" sui social, riferendosi però non alla malattia, bensì alle estenuanti e faticose ore di prove di ballo fatte insieme a Pasquale La Rocca.