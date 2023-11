Wanda Nara, malattia e nuovo matrimonio: "Perché mi risposo con Icardi"

Wanda Nara è si è raccontata a cuore aperto nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente, dove ha parlato della sua intensa vita, fatta di ballo (è concorrente di Ballando con le Stelle 2023), di lavoro, di musica (è uscito recentemente il suo primo brano musicale 'Bad Bitch'), ma anche di famiglia. "Il sabato ballo (sempre con un ritmo diverso), all'una di notte della domenica mi metto in viaggio per Istanbul, sto con i miei figli e Mauro fino al martedì e il mercoledì sono già di nuovo in Italia a provare per lo spettacolo successivo. È un ritmo estenuante - soprattutto per me che non sono una ballerina professionista - ma mi piace molto. La cosa più difficile per me è la richiesta di imparare la coreografia in 4 giorni ma, per ora, me la cavo bene...", ha raccontato la showgirl.