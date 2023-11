Wanda Nara, "Bad Bitch" è già un successo: video sexy, testo e traduzione

Wanda Nara è inarrestabile: dopo il successo ottenuto come concorrente a Ballando con le Stelle 2023 , la moglie-imprenditrice ed agente di Mauro Icardi sta riscuotendo grande successo con il suo primo brano musicale, Bad Bitch , uscito oggi, in collaborazione con DJ Negro Dub e prodotto da Maxi El Brother .

Wanda Nara stupisce con Bad Bitch

Stando ai risultati ottenuti in poche ore, anche stavolta Wanda Nara ha fatto centro. Bad Bitch piace (e considerate le reazioni dei fan non è difficile pensare che in breve tempo potrebbe diventare un vero tormentone) ed il video promozionale è diventato virale sui social. Un successo che fa dimenticare alla showgirl la malattia che l'ha colpita e che le è stata diagnosticata appena qualche mese fa, ma che non ha fermato la showgirl dal proseguire con la sua quotidianità, fatta di famiglia ma anche di tanti nuovi progetti e lavoro...