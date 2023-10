Wanda Nara, confessione su Ballando con le Stelle: "Mi aiuta a..."

Wanda Nara, Ballando con le Stelle e la danza: la confessione social

Nelle scorse ore la conduttrice argentina ha voluto ringraziare pubblicamente i suoi fan, che non la stanno supportando quotidianamente anche in questa nuova avventura. A corredo di una sequenza di scatti dove si vede Wanda in un momento di pausa dalle prove, le parole della Nara: "Grazie a tutti per il supporto, questa sfida mi sta insegnando tanto e non solo a ballare mi aiuta anche a togliermi tante cose brutte. Ballare fa solo bene, tutti possiamo ballare la musica e il ballo fa stare meglio il corpo e il anima". Nei mesi scorsi a lady Icardi è stata diagnosticata una leucemia, così come recentemente rivelato dalla stessa sui social. Sebbene Wanda si stia sottoponendo ai trattamenti medici previsti per questa particolare patologia, la showgirl ha continuato la sua attività lavorativa, che proseguirà con un nuovo progetto televisivo dopo Ballando con le Stelle.