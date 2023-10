Wanda Nara, la malattia, le parole della Carlucci e le prove per Ballando

Wanda Nara è tornata in Italia in vista dell'inizio di Ballando con le Stelle 2023 (previsto per sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1, che eccezionalmente quest'anno la vede tra i concorrenti in gara (è stata invece ballerina per una notte nella scorsa edizione del programma). Per questa nuova avventura lady Icardi si sta preparando con molto impegno, nonostante la delicata malattia che le è stata diagnosticata nei mesi scorsi.