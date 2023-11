Ballando: Wanda Nara, malattia e Icardi. Banfi operato, eliminato Tognazzi

La quarta puntata di Ballando con le Stelle è andata in onda sabato 11 novembre in prime time su Rai 1, restituendo emozioni e nuovi colpi di scena. A cominciare dall'annucio ufficiale del ritiro di Lino Banfi , che ha raccontato dei suoi problemi di salute avuti nei giorni scorsi e del desiderio di lasciare spazio ai suoi colleghi.

Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle 2023

L'attore comico ha rivelato di essere stato sottoposto ad una operazione d'urgenza ai denti e a causa di ciò di essere ancora sotto terapia farmaologica. Come svelato dallo stesso Banfi: "Per un semino sto andando avanti a tre antibiotici al giorno. Ho sei punti in bocca. Mi hanno tolto due denti miei e uno non mio. Tutto per un semino. Il medico mi ha detto di andare a fare una radiografia, che se i denti si muovevano poteva esserci una lesione. Io ho mangiato un cachi alla vaniglia, ho tolto tutti i semi, era rimasta la polpa. Dentro c'era un semino. Si è infilato in mezzo ai denti e ho sentito trrr. Ormai si era lesionato. Mi hanno fatto la radiografia. Mi hanno operato d'urgenza, l'intervento è durato due ore e un quarto, mi hanno tolto due denti"...