Wanda Nara dopo Ballando con le stelle vola da Icardi: "Ciao Roma"

Wanda Nara è stata una delle protagoniste assolute della terza puntata di Ballando con le Stelle 2023 , dove la concorrente argentina si è esibita insieme al maestro Pasquale La Rocca (vincitore della scorsa edizione del dancing show con Luisella Costamagna) in un appassionante e coinvolgente paso doble , che ha infiammato sia la giuria che il pubblico, in sala e a casa.

Wanda Nara dopo Ballando vola da Icardi

Come attestato anche da alcune Instagram stories condivise nelle scorse ore sul suo account, finita la terza puntata di Ballando con le Stelle Wanda si è subito recata in aeroporto, dove ad aspettarla c'era un lussuoso jet privato che l'ha portata notte tempo ad Istanbul, dal marito Mauro Icardi e dai suoi bambini. La Nara, infatti, non perde occasione per stare con i suoi 5 figli (Valentino, Castantino e Benedicto avuti da Maxi Lopez, Isabella e Francesca avute dal calciatore del Galatasaray). Nei giorni scorsi la showgirl ed ormai anche cantante argentina (è in uscita il suo primo brano musicale Bad Bitch) ha fatto una dolce dedica social al marito. A commento di uno scatto dove si vede il calciatore con indosso la maglia del Galatasaray attorniato dai figli, le parole della Nara: "Il Capitano della nostra vita".