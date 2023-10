Wanda Nara vola in Turchia con La Rocca, Icardi le dedica un post

Mauro Icardi ha condiviso nelle scorse ore una romantica Instagram story su Instagram dedicata alla moglie Wanda Nara . A corredo di uno scatto che raffigura il calciatore del Galatasaray insieme all'imprenditrice e sua manager sportiva in piazza Duomo a Milano, le parole dell'ex Inter: "Buon 27, un giorno molto speciale per me, per noi". Ed ancora: "Un giorno come oggi, ma 10 anni fa abbiamo iniziato il cammino più bello della nostra vita. Ti amo ".

Wanda Nara vola in Turchia con Pasquale La Rocca

La showgirl argentina sta prendendo molto seriamente la partecipazione a Ballando con le Stelle 2023 (dove ha già incantato tutti, giuria compresa, con una sensuale rumba ballata nel corso della prima puntata del dancing show di Rai 1), tanto che per non interrompere le prove, ha deciso di portare con sé a Istanbul il suo maestro di ballo Pasquale la Rocca. Wanda è volata in Turchia per un motivo speciale, ovvero il compleanno della figlia Isabella, a cui certo non poteva mancare. Nelle Instagram stories condivise dalla conduttrice si vede tra le altre la Nara insieme al danzatore e a Mauro, in diversi momenti della giornata. Segno che il ballerino non solo ha conosciuto il calciatore del Galatasaray, ma anche trascorso dei momenti insieme alla famiglia Nara-Icardi.