Wanda Nara, la reazione social dopo il debutto a Ballando con le Stelle

Wanda Nara a Ballando con le Stelle: la rumba sexy infiamma

Ma non è tutto poiché Wanda ha poi concluso con dei ringraziamenti particolari nei confronti di Milly Carlucci (che l'ha voluta fortemente nel programma) ed il suo maestro di danza Pasquale La Rocca (ex vincitore del programma insieme a Luisella Costamagna). La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi è già stata ospite del programma lo scorso anno come ballerina per una notte. Nella nuova veste di concorrente, Wanda ha sedotto e convinto i giudici del dancing show (Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni) che hanno elogiato la sua performance in pista (una rumba elettrizzante e sensuale). Come è stato detto anche dalla showgirl in una clip di presentazione, Wanda ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle anche per dimostrare di star bene, nonostante la malattia, che le è stata diagnosticata nei mesi scorsi.