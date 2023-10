Wanda Nara incinta, no a Ballando con le Stelle: il retroscena

Wanda Nara: la confessione su Milly e Ballando con le Stelle

"La mia prima volta in Italia fu 15 anni fa. Milly Carlucci, all’epoca, mi telefonò: non me la sentivo, ero incinta, all’epoca abitavo a Catania", ha confessato la moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi. A distanza di anni, l'occasione le si è ripresentata, stavolta però non si è lasciata sfuggire tale possibilità, nonostante qualche mese fa le sia stata diagnosticata una delicata malattia. "In Argentina, questo show è molto famoso. Non è facile come sembra. Quando sono stata Ballerina per una Notte, è andato tutto bene e quest’anno ho voluto ritagliarmi uno spazio per partecipare. Ho firmato un contratto in bianco! L’Italia è la mia seconda casa. Sono felicissima, soprattutto in questo periodo, di essere con voi a Ballando con Le Stelle”...