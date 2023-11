Mammuccari, chi la fa l'aspetti: paura a Ballando, ma è uno scherzo!

Teo Mammucari è uno dei protagonisti assoluti di Ballando con le Stelle 2023 . L'ex conduttore de Le Iene si diverte molto anche nel dietro le quinte dello show, specialmente in sala prove, dove non di rado prende in giro e organizza delle simpatiche gag con gli altri concorrenti del programma.

Teo Mammucari e lo scherzo a Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle

Nelle scorse ore Mammucari ha condiviso sui suoi profili social l'ultimo siparietto comico avvenuto a Ballando con le Stelle. Da quando è iniziato il programma, il conduttore ha continuato a ribadire, ironicamente, di avere una cotta per Rosanna Lambertucci. Nel video pubblicato sui social, si vede Teo guardare da dietro un vetro la collega intenta a provare un ballo per la prossima puntata del dancing show. Quando la musica sta per terminare, si vede poi il maestro Simone Casula adagiare delicatamente la concorrente a terra, mentre Rosanna si è abbandonata completamente, chiudendo anche gli occhi. A questo punto ha avuto inizio lo scherzo: Teo si è sostituito a Simone e si è seduto sopra la conduttrice, che però non aveva ancora aperto gli occhi. Mammucari l'ha chiamata, ma ancora niente, poi preoccupato le ha dato due colpetti con le mani sulle guance, ed ecco che la Lambertucci si è risvegliata ed è scoppiata a ridere. A commento della scenetta il commento ironico dello showman: "Attimi di paura in sala prove". Poi, si è sentito dire dal conduttore: "Ma ti volevo fare uno scherzo e ti trovo così? Ho preso paura, pensavo fossi morta".