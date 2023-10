Wanda Nara, Icardi, la malattia e il tradimento: "Mi pento di..."

Wanda Nara, la rivelazione su Mauro Icardi papà

"Lui è più che altro uno che fa regali: è uscito l'iPhone 15 e ne ha comprato uno per ciascuna di loro. Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: "Se posso, voglio dare loro tutto". E io lo capisco", ha raccontato la Nara, che poi ha parlato anche del rapporto oggi con il marito: "Conosco Mauro da dodici anni. È un periodo lungo ed è un rapporto che oggi è molto difficile da sostenere, soprattutto a causa dei nostri lavori. Quello che apprezzo e a cui do sempre priorità è che, nonostante le tante situazioni, abbiamo sempre scelto l'altro, la nostra famiglia e il progetto che abbiamo. Per me la priorità è soprattutto il cuore di Mauro e la sua bontà"...