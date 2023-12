“Sono stato a Istanbul con Wanda”: la rivelazione di La Rocca a Ballando

Ballando con le Stelle non è solo un dancing show, ma anche occasione per i concorrenti di instaurare legami di amore o di amicizia con i rispettivi partner di ballo. Lo è stato anche per Wanda Nara (papabile vincitrice del programma condotto da Milly Carlucci) ed il suo maestro Pasquale La Rocca (già vincitore della scorsa edizione del talent insieme alla giornalista Luisella Costamagna.