Francisca Silva incanta San Siro a Milan-Cagliari: era lì per Leao?

Una serata positiva per il Milan di Pioli grazie alla vittoria di Coppa Italia per 4-1 sul Cagliari grazie ai gol di Jovic, Traore e Leao. A catalizzare l'attenzione del pubblico è stata anche la presenza di Francisca Silva sugli spalti, inquadrata più volte dalle telecamere durante la partita.

Chi è Francisca Silva?

Grazie al suo fascino e alla sua bellezza, la presenza della giovane non passa per niente inosservata. Ma sono in tanti a domandarsi chi è Francisca Silva e cosa ci faceva sugli spalti di San Siro durante Milan-Cagliari per la sfida di Coppa Italia. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sui social, la modella sarebbe l'attuale compagna di Rafael Leao. Proprio qualche tempo fa, Francisca aveva pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video con l'attaccante portoghese. Ma non è tutto poiché i due sono stati più volte pizzicati in giro insieme a Milano mentre facevano shopping. Molto attiva su Instagram, Silva vanta circa 65mila followers e di lei si sa che fa la modella ed ama molto viaggiare. Nelle scorse settimane il calciatore è stato protagonista di una simpatica gag con Shaila Gatta.