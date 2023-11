Shaila Gatta provoca, Kean risponde. E Leao? Scappa via. L'altro Juve-Milan

Rafael Leao è stato protagonista di un divertente fuori programma insieme all'ex Velina Shaila Gatta , avvenuto in occasione dell'ospitata al podcast 19F, dove si è parlato di come alcuni calciatori e artisti siano arrivati al successo. All'incontro anche lo juventino Moise Kean (che ha introdotto e concluso l'incontro) e Capo Plaza.

Moise Kean ed il corteggiamento di una donna

Alla domanda di Shaila su come approccia una donna che gli piace, Moise Kean ha risposto: "Lei deve avere personalità, non deve parlare tanto. Quelle cose che dice devono essere giuste". Poi si è passati alla simulazione di un corteggiamento tipo. A tal fine Kean ha chiesto l'ex volto di Ciao Darwin: "Di dove sei?" e lei ha risposto stando al gioco: "Di Secondigliano". Kean ha poi proseguito la simulazione dicendo: "Ah anch'io abito lì". Risposta che ha suscitato l'ilarità generale. Alla domanda di Shaila: "Ma com'è che non ti ho visto tanto?", lui ha replicato: "Non esco tanto, mi faccio vedere solo quando ne vale la pena". E lei: "Tu hai vinto il Win for life", rifendosi al fatto che quell'incontro è stato fortunato...