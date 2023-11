Kean perde al torello, Kostic e Bremer lo sfottono imitando l'esultanza

TORINO - "Antivigilia in campo per i bianconeri, al lavoro in vista della sfida contro la formazione sarda. Quella contro il Cagliari sarà l'ultima partita prima della nuova sosta per gli impegni delle Nazionali". La Juventus presenta così, su YouTube, un filmato dell'allenamento odierno al Jtc della Continassa. Gli uomini di Allegri hanno sfidato il freddo, come testimoniato dalle pesanti tute, dai guanti e dagli zuccotti indossati dalla maggior parte dei calciatori, ma ciò non è bastato per spegnere il grande entusiasmo che si respira nello spogliatoio bianconero.