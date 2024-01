Dall'Argentina: "Lavezzi ricoverato per overdose". Il figlio: "Tutto inventato"

Lavezzi, il gossip e la smentita del figlio

Stupendo i telespettatori, il giornalista ha annunciato a sorpresa l'indiscrezione riguardante Lavezzi: "Si trova al terzo piano, non sanno come stiano le sue condizioni per via del modo in cui è stato ricoverato alle 16:07. È un'informazione confermata", avrebbe affermato Ventura. Poi ha aggiunto: "Il Pocho Lavezzi è stato ricoverato oggi all'ospedale Zabala e si trova al terzo piano in terapia intensiva. Solo la sua fidanzata è presente in questo momento" ed ancora: "Un quadro (quello dell'overdose) che costringe la famiglia e le persone più vicine al Pocho Lavezzi a iniziare a prendere provvedimenti su come deve vivere e come deve essere controllato". A smentire prontamente il gossip è stato il figlio dell'ex calciatore, Tomas, che tramite una Instagram story ha fatto sapere: "Mio padre sta bene e in cura, smettetela di inventare cose che non sono vere. Non è andato in overdose o niente di quello che dicono". Nei giorni scorsi il ‘Pocho’ era finito in ospedale e i familiari hanno sostenuto che avesse avuto un incidente domestico, cadendo da una scala. Una versione che non è stata creduta da alcuni media sudamericani, che hanno invece attribuito il malore ad altre cause legate a presunte dipendenze.