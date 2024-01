Bellanova e Paola Di Benedetto: presunto tradimento e ultimi indizi social

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: storia al capolinea?

La storia d'amore tra Paola e Raoul era stata ufficializzata lo scorso luglio, con un annuncio via social, ma già da qualche mese correvano voci riguardanti una crisi di coppia. Gli ultimi rumors riferiscono di un possibile tradimento da parte di Bellanova, ma non ci sono conferme al riguardo. Tempo fa a far scattare l'allarme è stato un mancato scambio di like. Stavolta però però Paola avrebbe smesso di seguire il calciatore su Instagram. A questa si è aggiunta nelle scorse ore un'altra anomali, ovvero quella della cancellazione di molte delle foto di coppia condivise negli scorsi mesi. L'8 gennaio la modella ha compiuto 29 anni e per l'occasione ha condiviso un post che ha insospettito i fan: "Ho capito che è importantissimo selezionare con attenzione le persone che vogliamo intorno a noi" scrive la Di Benedetto, "arriva per tutti un momento di bilanci nella vita, quel momento in cui si capisce di essere diventati grandi. Ecco, il mio è arrivato adesso. E lo accolgo con tutta la gioia che ho in corpo perché anche questo credo sia il senso della vita". Poi ha concluso: "Crescere e accogliere il cambiamento, che sia interiore o esteriore, accettarlo e andare avanti".