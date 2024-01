Lady Maxi Lopez, l'ex fidanzato e... Beckham: "Vi racconto tutto"

Daniela Christiansson è tornata nelle scorse ore sui social, svelando alcuni particolari inediti riguardanti la sua relazione con Maxi Lopez . La modella ha raccontato del primo incontro con l'ex calciatore ( ed ex marito di Wanda Nara, da cui ha avuto tre figli ), avvenuto nel giorno di San Valentino di nove anni fa in un ristorante di Milano e di come è nata la loro storia d'amore.

Maxi Lopez, la rivelazione di Daniela Christiansson

Amore a prima vista per Daniela e Maxi Lopez. Lady Lopez ha raccontato sui social: "Quel giorno, al mattino, avevo litigato con il mio precedente fidanzato, so che sembra molto brutto ma è così. Quella mattina lui voleva venire a trovarmi ma io gli ho detto di no, non volevo. Sono stata molto onesta, perché gli ho detto che non lo amavo più, che avevo bisogno di una pausa dopo cinque anni. Così quella sera ho detto alle mie amiche che dovevo uscire perché avevo bisogno di schiarirmi le idee". Poi ha aggiunto: "Ricordo che mi hanno presentato quel ragazzo biondo con la cresta, non sapevo nemmeno chi fosse.... All'epoca non sapevo nulla di calcio, conoscevo solo David Beckham.... Quindi niente, non gli ho prestato attenzione, lui mi ha detto più tardi che quando mi ha visto entrare quel giorno ha avuto una reazione e ha detto 'è lei, il mio futuro'... e ha voluto subito incontrarmi"...