Miriam Leone mamma, la dedica social al figlio: "Imperfetta e innamorata"

Miriam Leone , da pochi giorni diventata mamma del piccolo Orlando , ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram alcune riflessioni in merito alla maternità e all'arrivo del suo primo bebè, ringraziando il marito Paolo Carullo per esserle stato sempre al fianco in questo nuovo percorso e non facendola mai sentire sola.

Miriam Leone, la dedica social al figlio Orlando

L'attrice siciliana ha esordito il suo post sui social scrivendo: "Sono diventata mamma. La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica". Poi Miriam ha aggiunto: "Dare alla luce illumina. Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta". Ed ancora: "Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario". Quindi ha concluso: "Mi sento così, imperfetta e innamorata".