Paola Di Benedetto e Bellanova, verità sulla rottura e strano dettaglio...

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova addio: è ufficiale

"Io e Raoul volevamo confermare la fine della nostra storia", ha esordito l'ex vincitrice del Grande Fratello Vip sui social. "Lo facciamo per onestà nei vostri confronti visto che, con piacere, abbiamo spesso condiviso momenti della nostra vita con voi. Ci tenevamo a sottolineare che non c'è stato nessun tradimento, ma abbiamo semplicemente capito che i nostri caratteri e le nostre vite non avrebbero mai trovato un punto d'incontro, e dopo ripetuti tentativi questa decisione è stata inevitabile", ha proseguito l'influencer. Quindi ha aggiunto: "Auguro a Raoul ogni bene per la sua vita e il suo lavoro". Il calciatore del Torino ha comunicato la rottura, condividendo una Instagram story sostanzialmente identica a quella di Paola, ma cambiando solo la parte in cui lei ha scritto il nome di lui. Una stranezza che non è certo sfuggita agli utenti social più attenti. La speaker radiofonica e Bellanova erano usciti allo scoperto da meno di un anno pubblicando una foto di coppia lo scorso luglio.