Elisabetta Canalis tifosa dell'Inter: arriva la maglia personalizzata

Elisabetta Canalis è tornata a far parlare di sé, dopo le confessioni riguardanti il suo divorzio dal chirurgo americano Brian Perri (da cui ha avuto una figlia, Skyler Eva) e la nuova vita al fianco del nuovo compagno Gerogian Cimpeanu, per alcune Instagram stories che hanno infiammato i social. La showgirl, che non ha mai nascosto la sua fede per l'Inter, ha condiviso nelle scorse ore alcune immagini con la maglia nerazzurra.