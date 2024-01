Totti, nuova dedica di Noemi a Francesco: il gesto social

Totti, l'omaggio della figlia di Noemi a Francesco

Nelle scorse ore Noemi Bocchi ha pubblicato una storia su Instagram dove si vede un momento particolare con protagonista la figlia su una macchina giocattolo intenta a scorazzare sulle note di 'Andavo a cento all'ora'. Non è però passato inosservato un dettaglio: Sofia, infatti, ha indossato la maglia della Roma con la scritta "Totti" e il numero 10 (a X) sulla schiena e con il pollice in bocca e l'altra mano in alto, imitando così il gesto del calciatore quando segnava in campo. Sia Totti che Noemi hanno risposto con assoluta indifferenza e totale silenzio alle ultime iniziative di Ilary Blasi, che prima è uscita con il docufilm 'Unica' su Netflix (dove ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con il giallorosso) poi con il libro autobiografico 'Che stupida'.