"Ubriaco e inconsapevole: Dani Alves pronto a una quinta versione dei fatti"

In vista del processo per presunta aggressione sessuale , Dani Alves pare abbia deciso di cambiare nuovamente versione (la quinta per la precisione). Stando alle indiscrezioni rivelate da "El Periódico", l'ex calciatore avrebbe deciso di sostenere la tesi dell'ubriachezza, per dimostrare di aver agito inconsapevolmente.

Dani Alves a processo: le precedenti quattro versioni del calciatore

Diversi i tentativi messi in atto dalla difesa, per cercare di scarcerare l'ex calciatore, tanto che Dani ha già cambiato versione per ben quattro volte. Il suo nuovo avvocato, Inés Guardiola, sta tentando di presentare una nuova dichiarazione, secondo cui il brasiliano era sotto l'effetto dell'alcol (dunque inconsapevole delle sue azioni) la famosa notte in un cui avrebbe abusato di una ragazza in discoteca. Le persone più vicine all'ex giocatore del Barcellona hanno riferito che gli avvocati di Alves chiederanno l'assoluzione perché innocente. Tuttavia, la questione dell'ubriachezza potrebbe essere considerata come una circostanza attenuante, quindi in caso di condanno, portare ad una riduzione della pena. Ad attestare lo stato di ebbrezza di Dani, sarebbe una ricevuta di acquisto delle bevande consumate dal suo gruppo quella sera. Ma non è tutto, poiché come annunciato da 'El Periodico', anche Joana Sanz testimonierà al processo contro Alves, su proposta della difesa del giocatore. La modella ed ex moglie di Alves dovrà chiarire se il calciatore avessi avuto problemi con l'alcol e se quella sera avesse notato segni di ubriachezza durante la loro ultima telefonata.