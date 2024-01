Carolina Stramare disperata: "Calma? In che senso?" Che succede a Lady Pellegri

Carolina Stramare disperata sui social . Nelle scorse ore la compagna del calciatore del Torino Pietro Pellegri ha condiviso con i fan la disavventura appena vissuta, che l'ha mandata in crisi. A causarle tanto disagio è stato, come da lei stessa svelato in una Instagram story, lo smarrimento di un beautycase di Goyard , dal costo di svariate migliaia di euro.

Carolina Stramare disperata: la reazione di Pellegri

Togliete tutto ad una donna tranne il suo contenitore di trucchi e strumenti per la bellezza. Lo sa bene Carolina Stramare che, a commento di uno scatto in cui la si vede ritratta con gli occhi chiusi, ha scritto su Instagram: "Buongiorno, insomma. Dopo aver smontato casa, macchine etc sono arrivata alla conclusione di aver perso il mio beauty trucchi". Poi ha proseguito: "Che più che un beauty era una valigia. Anni e anni di test fondotinta, matite labbra introvabili, tra l'altro tutte tonalità a me sconosciute, non me la sento di pensarmi dentro ad una profumeria per più di un'ora", quindi ha concluso chiedendo consiglio ai fan. Subito dopo l'ex concorrente di Pechino Express ha condiviso lo screen della chat con il fidanzato proprio riguardo allo smarrimento del beauty case. Nello scambio di messaggi si leggono le indicazioni date dal giocatore alla compagna per recuperare l'oggetto, poi cercando di placare l'ansia di Carolina ha scritto: "Si amore basta che stai calma". Parole che hanno suscitato l'immediato commento tra il serio e l'ironico della modella: "Calma? Ma in che senso?". La coppia è uscita allo scoperto lo scorso agosto, dimostrando giorno dopo giorno tanta complicità ed affiatamento.