Ilary Blasi presenta "Che stupida": nuova vita senza Totti e consiglio alle donne

Ilary Blasi, la nuova vita dopo la separazione da Totti

Ed è proprio sulla sua nuova vita da separata, che Ilary ha ammesso: "Sono felice. La vita non finisce con il divorzio, vorrei dirlo a tutte le donne. Ora inizia una nuova fase". Quando la moderatrice dell'incontro, Francesca Barra, le ha chiesto: "Non è stato un fallimento?", la showgirl ha replicato senza esitazioni: "Assolutamente no, non bisogna viverla così. Bisogna pensare al futuro, il mio avvocato dice che dovrei fare la mental coach per i separati". Stando alle dichiarazioni dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi (così come annunciato recentemente da Pier Silvio Berlusconi), la voglia di dire la sua verità sulla fine del matrimonio con Totti (e contro chi l'ha accusata di essere a conoscenza dei tradimenti del marito) l'ha spinta a raccontarsi prima nel docufilm targato Netflix 'Unica', poi nella sua autobiografia 'Che stupida'. "Ho vissuto un fidanzamento sotto i riflettori, un matrimonio sotto i riflettori e ora una separazione sotto i riflettori", ha raccontato la Blasi, per poi aggiungere: "Ho sposato Francesco, ma anche il capitano della Roma: l'ho condiviso con tutti e adesso l'ho scoperto anche in altri sensi"...