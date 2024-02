Belen Rodriguez da sola in Scozia: è finita con Elio Lorenzoni?

Belen Rodriguez , al centro del gossip degli ultimi giorni per la presunta rottura con Elio Lorenzoni , sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Scozia , senza il suo compagno, che invece è sempre stato al suo fianco nei precedenti viaggi. Nei giorni scorsi Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ai microfoni de La Vita in diretta ha raccontato che tra i due sarebbe finita.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, storia al capolinea?

"Sono stato fermato da una coppia di Brescia, viene fuori la notizia che Belen e Elio si erano lasciati. Pare che sia finita, mi auguro che sia solo una pausa di riflessione. Lei è andata in Scozia a ritrovare se stessa e ha preso un cottage. Doveva andare a Dubai con lui", ha detto Alessi a La Vita in diretta. La showgirl argentina ex di Stefano De Martino ha puntato sul suo benessere, dopo il periodo non facile vissuto nei mesi scorsi ed il ricovero in una clinica specializzata. Nelle scorse ore la Rodriguez ha scritto sul suo account Instagram: "Mi piace viaggiare, non scappare. Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause, mi piace la gente seria e non mi piacciono i burloni" , ed ancora "Mi piacciono un sacco di cose, ma soprattutto mi piace aver imparato a dire no".