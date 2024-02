Brianna Guagliardo esulta per Darderi: chi è la fidanzata del talento del tennis

Luciano Darderi è la nuova stella del tennis italiano. Il nuovo talento azzurro, con origini argentine, ha conquistato il suo primo titolo Atp battendo in finale a Cordoba Facundo Bagnis. Non è passata inosservata la sua celebrazione della vittoria: in particolare il bacio dato alla fidanzata Brianna Guagliardo a fine partita.

Guagliardo ha condiviso nelle scorse ore sui social un post per festeggiare la vittoria di Darderi. "Primo trionfo Atp. Molti guardano un torneo in più o una partita in più... Io vedo sacrificio, passione e sforzo, non solo questa settimana ma tutti i giorni costantemente".

Darderi ed il trionfo ATP: le parole di Brianna sui social

La modella ha poi proseguito scrivendo: "Mi emoziona vederti ogni giorno realizzare i tuoi sogni, passo dopo passo e giorno per giorno. Sono estremamente orgogliosa di te e di tutto quello che fai ogni giorno. Sono molto grata di avere l'opportunità di accompagnarti e di essere stata al tuo primo Grand Slam, primo Titolo Challenger e primo titolo ATP. Continua a goderti e realizzare i tuoi sogni! Ti amo vita mia"...