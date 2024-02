Geolier dopo Sanremo: "La competizione è finita, togliete questo odio"

Geolier ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story per placare il fermento che è cresciuto sui social dopo la sua non vittoria alla settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo , che ha visto vincitrice Angelina Mango . "Sono grato di aver ricevuto tutto quell'affetto dalla mia gente, però stanno girando dei video in cui festeggiavo con sotto il coro ‘Chi non salta Mango è', è una cosa bruttissima, non mi piace", ha detto il cantante napoletano.

Geolier dopo la sconfitta a Sanremo: l'appello ai fan

Emanuele Palumbo ha poi proseguito dicendo: "Togliete tutto questo odio, non esiste. C'è stata un pò di sana competizione, ma già finita. La musica non è odio, non è divisione. Due ragazzini hanno scritto una pagina della musica italiana, andiamo avanti. Basta commentare a me e agli altri sotto i post, non serve. Noi artisti ci vogliamo bene". Ed ancora: "Il vincitore merita sempre perché ha vinto. Vanno bene le idee personali, soggettive, ma ora basta, non continuiamo con questa cosa".