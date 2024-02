Geolier replica ai fischi e le polemiche di Sanremo. Mara Venier: "Vergognatevi"

Geolier a Domenica In: Sanremo e le polemiche

"Settimana impegnativa ma bella, me la sono goduta fino in fondo. Tutta esperienza e maturità che mi porterò a Napoli. Mi sono divertito, è stato bello! Momenti meno belli vissuti qui? Quelli sono i migliori, perché fanno crescere. Felice di tornare a casa a Napoli? Assai, finalmente! Mi stanno aspettando, non posso fare tardi. Come va il Napoli quest’anno? Non lo so…", ha commentato Geolier a Domenica In. A chi gli ha chiesto un commento sul pubblico che ha abbandonato il teatro Ariston dopo la sua vittoria nella serata cover, l'artista napoletano ha comemntato: “Nun fa nient”. Come raccontato anche da Geolier, il brano portato a Sanremo 2024 "parla del rispetto che bisogna avere in una relazione, 'I p' me, tu p' te' è la dimostrazione più grande che si possa avere in una relazione”...