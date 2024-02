"Icardi si è ritoccato la faccia": Wanda Nara sbotta sui social e replica

Wanda Nara è tornata a far parlare di sé per alcune polemiche che sono sorte sui social dopo la pubblicazione del video in cui ha lanciato il suo nuovo profumo, girato insieme al marito Mauro Icardi . Immagini che però hanno suscitato l'immediata reazione di qualche utente sui social, che ha notato un curioso dettaglio.

Wanda Nara difende Icardi sui social

Wanda non sembra voler sorvolare sui commenti fatti sotto il post del video promozionale del suo nuovo profumo e si è arrabbiata parecchio per un commento di un suo follower che ha accusato Mauro Icardi di essersi fatto alcuni "ritocchi in faccia". La replica della vincitrice di Ballando con le Stelle 2023 non si è fatta attendere: "Non ha subito alcun ritocco, aveva una frattura al volto. Ha 30 anni e un viso perfetto, che ritocco deve essere fatto. Nel caso in cui siate interessati, lei è come al solito. Abbiamo solo dovuto filmare in un momento in cui ha avuto un incidente! Il lavoro è questo"