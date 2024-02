Belen e Bruno Cerella, chi è la nuova vecchia fiamma: 'tradita' da...

Belen Rodriguez e Bruno Cerella: il primo incontro e la passione comune

Un dettaglio rilevatore, quindi, che starebbe ad indicare, secondo alcuni, la nuova presunta frequentazione della showgirl argentina, che al momento, però, ha preferito non rispondere alle domande così come alle critiche dei follower che le avevano chiesto di specificare la natura del suo rapporto con il cestista, ma anche sottolineato la velocità con cui la avrebbe iniziato una nuova relazione. I due sono stati paparazzati per la prima volta nel 2018, subito dopo la fine della relazione di Belen con Andrea Iannone (oggi felicemente in coppia con la cantante Elodie). Pare che a legare l'ex di Stefano De Martino e Cerella sia la passione per l'arte. L'atleta aveva dichiarato nel corso di un'intervista a Forbes: “L’arte è una cosa che mi appassiona. Mi incuriosisce, non sono un grande intenditore, non mi posso considerare tale. Però sto coltivando questo interesse. Ho fatto amicizia con tanti artisti, ognuno di loro mi ha regalato delle esperienze diverse, delle conoscenze diverse, quindi pian piano ho cominciato a inserire l’arte anche all’interno dei miei progetti residenziali. Ogni condominio sarà personalizzato con un’opera d’arte, perché ritengo che l’arte, come lo sport e la musica, sia un potente amplificatore di idee”.